Le personnel de Mécamold mandate les syndicats pour approuver un accord

Avancée importante jeudi après-midi dans le conflit social en cours au sein de l'entreprise Mecamold, aux Hauts-Sarts à Herstal. La direction avait lancé un ultimatum aux syndicats : elle proposait de passer de 44 à 35 licenciements, avec un plan social d'accompagnement au lieu de pas de plan du tout.

Ce jeudi, le personnel s'est réuni en assemblée générale et a marqué son accord sur ces propositions : " Les travailleurs reconnaissent cette avancée importante et nous ont mandaté pour faire en sorte que maintenant ça s’inscrive noir sur blanc sur des documents officiels. A ce stade, nous apportons cette réponse à la direction : s’il y avait une inquiétude supplémentaire de mettre un ultimatum pour envoyer des C4, cela n’a plus lieu d’être. Ce qu’on attend maintenant, c’est un rendez-vous pour finaliser un accord concret. Les choses qui ont été dites verbalement doivent être retranscrites sur un document ", annonce Antonio Fanara, secrétaire régional de la FGTB métal.

Quant à la reprise du travail, elle semble être une question de jours : " C’est une question à laquelle personne ne peut répondre. Il faut prendre le temps nécessaire. La balle est dans le camp de la direction. Début de semaine, je pense qu’il faudra se rencontrer rapidement. Au terme de cela, si les choses sont bien établies, on verra quand le travail pourra être repris ", détaille-t-il.

Le personnel est en arrêt de travail depuis une septantaine de jours.