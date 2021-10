Le personnel de Franthymon s'inquiète: la filière porcine liégeoise est en grande difficulté

Les côtelettes au spirlingue, les tranches de lard et les jambonneaux s’achètent de plus en plus en supermarchés, de moins en moins en boucherie. Pour l'atelier de découpe de porc de la société Franthymon, à Droixhe, ce n’est pas sans conséquences : travailler avec les grandes enseignes signifie plus de volume, mais moins de marges bénéficiaires.

Avec la perte de plusieurs "petits" clients, des restaurants avec la crise sanitaire, puis, avec les crues de juillet, des commerces de détail qui ont fermé ou qui sont sinistrés au point de ne plus honorer les factures de ces derniers mois, la trésorerie de Franthymon est en délicatesse. Au point que son principal banquier, vendredi dernier, a retiré ses facilités d’avance sur créances. La firme n’est donc plus en mesure d’honorer ses commandes, faute de pouvoir payer ses fournisseurs. Elle a introduit une réclamation auprès de cet organisme financier, mais les quelque septante travailleurs qu’elle occupe sont inquiets, même si la sauvegarde au moins partielle de l’emploi semble possible, au vu du dernier bilan de l’entreprise.

Pour le personnel de Franthymon, dont les activités de charcuterie ne semblent pas concernées, c’est hélas un nouvel épisode d’un feuilleton qui a démarré avec le scandale sanitaire Derwa, puis qui s’est poursuivi par la relance avortée par plusieurs industriels flamands du secteur.