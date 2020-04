Le personnel communal pourrait être mis en chômage technique

D’après nos confrères de la DH, la plupart du personnel de la fonction publique est "immunisée" contre le chômage économique. C’est le cas de tous ceux qui travaillent au fédéral et à la Région wallonne.

Mais à l’échelon local, plusieurs villes et communes ont décidé ou envisagent de placer une partie de leurs travailleurs en chômage temporaire.

C’est le cas de la ville de Liège, où cette option doit être discutée cette semaine pour une partie des 1450 agents contractuels. "Le télétravail n’est pas possible dans tous les secteurs car, comme vous le savez, un certain nombre de secteurs sont à l’arrêt. On connaît les difficultés auxquels sont confrontées les communes. Le Fédéral prend un certain nombre de mesures. Je pense que si ces mesures sont applicables à un certain nombre d’employeurs, elles doivent pouvoir s’appliquer aux villes et communes", explique Christine Defraigne, ancienne présidente du Sénat et actuelle échevine libérale des finances de la cité ardente.