Le permis de lotir du groupe BFund, à Avister, est annulé

"La meilleure défense, c’est l’attaque". C’est un adage à succès, dans le milieu footballistique, mais ça se vérifie rarement dans le domaine de l’immobilier. L’agent de joueurs Christophe Henrotay, son beau-frère, et le père du gardien de but des diables rouges Thibaut Courtois viennent de l’apprendre à leurs dépens. Ils se sont improvisé promoteurs, sur le territoire de la commune d’Esneux, avec un projet de lotissement d’une vingtaine de maisons. Ils ont obtenu un permis, et ils ont commencé les travaux : voiries et accotements, éclairages publics, bouches d’incendies, la parcelle a été équipée à grands frais. Sans attendre l’arrêt du conseil d’Etat, saisi d’un recours en annulation, déposé par un comité de défense de la Roche aux faucons, toute proche.

Les plaignants ont gagné : après quatre ans de procédure, l’autorisation vient d’être annulée. La décision peut surprendre, dans la mesure où de part et d’autre de la parcelle, des terrains ont été urbanisés, voici plusieurs années. Pourquoi refuser juste à cet endroit ? L’explication est géologique. Le sous-sol, ce sont des roches calcaires avec des couches de schistes intercalés. C’est un risque karstique : les ruisseaux se perdent dans des chantoirs, et provoquent des érosions souterraines ; des ravinements et des affaissements sont fréquents aux alentours. Pas question d’ajouter encore un débit supplémentaire d’eaux usées dans un égout à ciel ouvert à proximité d’un site d’intérêt paysager et biologique. Il faudrait raccorder le village d’Avister à un collecteur vers la station d’épuration de Colonster, mais ce n’est pas envisagé avant une vingtaine d’années. Les promoteurs ont prévu des citernes de temporisation, des solutions individuelles, mais c’est évidemment insuffisant. D’où l’interdiction de construire de nouvelles habitations. Le projet BFund semble fortement compromis.