Le peintre liégeois Jean Thomanne va exposer à New-York

L'artiste de Comblain a déjà exposé à Londres, Paris, Berlin mais pas encore à New-York. Et il vient de voir une de ses toiles retenues pour le célèbre musée MomA. Jean Thomanne exposera aussi au consulat belge.

Après avoir peint en cachette et brûlé ses œuvres pendant une vingtaine d’années, c'est donc un peu la consécration tardive pour Jean Thomanne, encore tout étonné de voir ses œuvres appréciées par les Américains: "C'est une porte qu'on m'ouvre que je n'aurais jamais osé ouvrir, même dans mes plus beaux rêves. Je ne fais pas de la peinture pour que ça plaise. Je fais ce que je ressens, et si ça plait tant mieux, et si ça ne plait pas, tant mieux aussi! Je n'en ai aucune fierté, pour le moment. C'est peut-être plus tard que je vais dire, c'est chouette ce qui m'arrive. Là, pour le moment, je vis l'instant présent. Ce n'est pas que je trouve ça normal, loin de là, mais on dirait que je n'ai pas encore digéré tout ça, que je suis sur l'instant, en création, et que ça parte ici sur Liège, ou sur New-York, ou sur Pékin, pour moi, c'est un peu pareil".

Notez que les expositions new-yorkaises se tiendront du 14 au 22 septembre.