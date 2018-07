Le pédophile belge arrêté sur l'Ile de Ré s'était enfui de Paifve il y a dix mois

Un pédophile belge évadé de l'établissement de défense sociale de Paifve a été interpellé en France. Cet homme de 42 ans faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Il a été arrêté il y a quelques jour sur l'Île de Ré. Il s'était enfui de Paifve il y a 10 mois de cela.

Il a bénéficié d'une permission de sortie thérapeutique et n'est jamais rentré à Paifve. On était sans nouvelle de lui depuis fin septembre. Cet homme de 42 ans y était interné depuis 2009, après avoir tenté d'enlever une fillette de 3 ans et demi, parc de la Boverie à Liège. Il était détenu dans cet établissement de défense sociale car il avait été reconnu " irresponsable de ses actes".

Il sera prochainement extradé vers la Belgique

Les gendarmes français ont d'abord retrouvé sa trace début juillet dans la région de Chambéry, en Savoie, où habite sa compagne actuelle. Il avait en fait été signalé à la gendarmerie pour un comportement suspect, cette fois à l'égard d'un adolescent. Les gendarmes ont alors découvert que le couple avait loué un camping-car, véhicule qui a finalement été localisé sur l'Île de Ré.

C'est là que le fugitif a été arrêté, avant d'être déféré au parquet de Poitiers. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international et sera prochainement extradé vers la Belgique.