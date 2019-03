Le Pays de Herve reçoit le prix du tourisme en autocar

Les autocaristes flamands adorent la Maison du Tourisme du Pays de Herve. Ils lui ont d'ailleurs offert un prix. Plus précisément, c'est la Fédération Belge des Exploitants d'Autobus et d'Autocars qui a décerné à Herve "le prix du tourisme en autocar".

Les membres flamands de cette fédération ont pesé de tout leur poids dans le choix du lauréat. Ils sont complètement séduits par l'offre touristique du Pays de Herve. Pourquoi ? Anne Zinnen, directrice de la Maison du Tourisme, y voit plusieurs raisons: "Je pense que le produit global, le "tout compris", est quelque chose d'intéressant pour eux. Ils ne doivent plus s'occuper de rien. Ni de la réservation, ni de la recherche du guide qui est un guide local. Et je pense que c'est ce produit global qui les séduits".

Diverses excursions sont proposées: "Nous avons une brochure qui reprend une série de propositions d'excursions d'un jour. Le produit principal, c'est évidemment la découverte des produits du terroir, la fromagerie du Vieux Moulin, la brasserie du Val Dieu ou la brasserie Grain d'Orge, la siroperie Nyssen ou encore un tour guidé dans le Pays de Herve commenté par nos guides. On peut aussi aller à Visé, on peut aller à Plombières, à Fléron... sur toutes les communes de notre territoire. Par exemple on va aller au Remember Museum à Thimister ou bien on va aller faire Soiron, plus beau village de Wallonie".

Et si vous souhaitez, comme les autocaristes, faire une promenade dans le Pays de Herve et choisir quelques points de chute, consultez le site web de la Maison du Tourisme.