Le Parti Populaire se présente au scrutin d'octobre dans au moins dix communes liégeoises

Le Parti Populaire lance, ce vendredi, sa campagne électorale dans l'agglomération liégeoise. Il annonce le dépôt de listes, complètes ou non, dans dix communes. Cette formation affirme compter quatre mille membres, au niveau national. Elle dispose d'un siège de député fédéral, et de quelques mandats locaux. Les thèmes qu'elle entend privilégier en octobre, c'est l'immigration et la gouvernance.

Les municipalités concernées sont Ans, Esneux, Fléron, Herstal, Liège, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Sprimont et Trooz.