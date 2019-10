Le parrainage de tombes à l'abandon, une possibilité méconnue

La fête des morts, c’est ce samedi 2 novembre.

Peu de gens le savent, mais il est possible de parrainer une tombe à l’abandon, en s’engageant à l’entretenir. Certains cimetières en comptent de nombreuses. Le parrainage est une solution pour les rendre plus accueillants tout en perpétuant la mémoire des défunts concernés. Le Liégeois Louis Maraite voudrait qu’elle soit plus répandue. Lui-même parraine une tombe du cimetière de Wandre-Centre à Liège, celle d’une infirmière accoucheuse nommée Hortense Hariga et décédée en 1928. Il l’a découverte alors qu’il travaillait à la rédaction d’un livre sur la première guerre mondiale : " J’ai vu cette plaque qui était tout à fait surprenante parce que c’étaient les femmes de Wandre qui avaient mis une plaque en marbre blanc au-dessus d’une tombe d’une personne, pour moi, inconnue pour service rendu pendant la Grande Guerre. Donc, j’ai commencé tout un travail de recherches sur Hortense Hariga. Et finalement, après deux ans, on a trouvé différentes choses intéressantes. Hortense Hariga était accoucheuse et, pendant la guerre, elle a avorté les femmes de Wandre qui avaient eu maille à partir avec l’occupant, qui avaient été violées et qui s’étaient retrouvées enceintes. "