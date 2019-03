Le parking-relais de Vottem accessible au public dès le 1er avril

A Liège, un nouveau parking-relais va permettre de désengorger le quartier Sainte-Walburge et le centre-ville. Un parking-relais situé à Vottem, à la fin de l'autoroute A313, et que le TEC mettra à disposition du public à partir du lundi 1er avril.

L’intérêt pour les usagers, c'est qu'il sera directement connecté à deux lignes de bus. Des lignes de bus existantes dont les itinéraires seront adaptés pour passer par ce parking-relais.

Un parking gratuit

Inciter à la mobilité douce, absorber une partie du trafic automobile et ainsi soulager le quartier Sainte-Walburge et le centre-ville de Liège, c'est donc l'objectif de cette nouvelle offre de stationnement. Carine Zanella, porte-parole du TEC Liège-Verviers: "Les barrières du parking seront ouvertes. Les automobilistes pourront accéder facilement au parking. C'est un parking de 309 places. Six places sont réservées aux personnes à mobilité réduite et il y a également un parking vélos couvert de plus ou moins 30 vélos. Ce parking sera desservi par les lignes 24 et 71. Il y aura une fréquence de plus ou moins dix minutes pour rejoindre le centre-ville ou la Citadelle avec la ligne 71".

A noter que le parking-relais de Vottem sera accessible gratuitement.