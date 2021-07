Le parcours fou des 247 chevaux olympiques de Liège à Tokyo

247, c'est le nombre exact de chevaux qui vont au total s'envoler pour le Japon. "Ce sont les meilleurs des meilleurs, il y a tous les concours, le dressage, le jumping... Ce sont des passagers VIP. Ils sont chouchoutés du début à la fin", sourit David Alexis, directeur général de Challenge Group, société qui gère l'organisation de ce spectaculaire convoi. "Il y a au total huit vols, d'abord six pour les Jeux Olympiques, puis lorsque les chevaux des Jeux Olympiques seront revenus, deux autres vols partiront pour les Jeux Paralympiques." Un coup de projecteur énorme pour l'entreprise, puisque le transport de chevaux représente seulement 2% de son activité annuelle.

Le cheval peut se relaxer, se nourrir... Il y a tout ce qu'il faut !

Avant de poser leurs pattes sur le sol tokyoïte, les équidés empruntent un bien drôle de parcours. L'aéroport de Liège a créé depuis 2016 le Horse Inn, un véritable hôtel pour chevaux, dans lequel ces derniers sont chouchoutés les heures qui précèdent un vol. Un service cinq étoiles. "Chaque cheval a son boxe réservé. Les boxes sont plus larges que dans des écuries habituelles. Il peut se relaxer, se nourrir, on leur donne des couvertures... Tout ce qu'il faut ! Et ensuite, on les prépare pour le chargement, et quelques heures avant le vol, on les achemine dans l'avion."