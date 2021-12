Le Parchemin des Ecoliers, des rédactions stoumontoises de 1922 à 1948

La redécouverte d’un village ardennais d’autrefois, de ses coutumes, ses habitants et leurs habitudes, au travers de rédactions écrites par des enfants de 8 à 14 ans entre 1922 et 1948, voilà ce que donne à lire le livre " Le Parchemin des Ecoliers ", qui vient de paraître. 225 rédactions au total, d’élèves de l’école primaire de Stoumont, avec une belle calligraphie.

" Le lecteur va découvrir avec beaucoup d’émotions ce qu’était la vie dans un village traditionnel en Ardenne. Ça va passer par la calligraphie, par le choix des mots, par une méthode d’écriture très riche et une description chatoyante de la vie villageoise ", précise Jean-Philippe Legrand, éditeur.

" Au début, nous souhaitions montrer un instantané de la vie du village de Stoumont dans l’entre-deux-guerres, et donc les premières rédactions, dactylographiées, présentent le village. Dans un second temps, il y a des fac-similés de rédactions de l’époque et là, l’intention est de montrer davantage la beauté de l’écriture, la calligraphie, les qualités narratives des élèves, ou encore d’aborder des thèmes qui ne sont plus spécifiques au village mais plus généraux, avec une portée éventuellement plus morale ou plus philosophique ", détaille-t-il.