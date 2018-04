Le nouvel institut de cancérologie du Sart Tilman terminé en octobre 2019

Le cancer du sein continue de toucher de très nombreuses femmes. Plus de 10.000 nouveaux cas ont été découverts en 2015 par exemple. Au CHU de Liège, un nouvel institut de cancérologie est en cours de construction au Sart Tilman. Un centre qui se veut unique en Wallonie car multidisciplinaire. Un institut qui accueillera aussi des activités de recherche.

Soins médicaux et accompagnement de type psychologique ou de diététique, toutes les équipes traitant le cancer réunies au même endroit, voilà pour l'occupation de ce nouvel institut de cancérologie. Un centre qui se veut novateur en termes de philosophie de prise en charge : " Toute une philosophie de prise en charge où toutes les personnes travaillent ensemble au bénéfice du patient, avec l’idée aussi de pouvoir offrir le même jour toute une série de consultations au même endroit afin d’éviter que le patient revienne à répétition et doive attendre assez longtemps avant de se voir proposer un traitement approprié ", précise le professeur Guy Jérusalem, chef du service d'oncologie médicale.

Un bâtiment qui accueillera aussi des unités de recherche contre le cancer du sein, notamment dans le domaine des marqueurs sanguins : " Là, l’idée c’est, par des marqueurs sanguins, de détecter la présence de la maladie et de passer éventuellement à des actes plus invasifs uniquement s’il y a des alarmes qui se déclenchent. Actuellement, on a déjà des résultats mais il y a un petit problème de sensibilité et de spécificité : soit c’est assez sensible mais il y a trop souvent l’alarme qui se déclenche, soit on n’arrive pas encore à identifier la maladie avec suffisamment de certitudes. L’idée, actuellement, c’est que probablement il ne faut pas un mais une série de combinaisons de plusieurs marqueurs ".

Le nouveau bâtiment devrait être terminé pour octobre 2019 et ouvrir au premier trimestre 2020.

Tournoi de golf

Pour aider au financement de ces recherches contre le cancer du sein, un tournoi de golf réservé aux dames sera organisé le 31 août prochain au golf Naxhelet à Wanze. Ce tournoi est notamment organisé par des dames ayant souffert d’un cancer du sein. Vingt-deux équipes maximum disputeront ce tournoi et chaque équipe sera accompagnée d’une personnalité (parfois masculine). Parmi celles ayant déjà confirmé leur présence : Dominique Monami, Gaston Roelants, les frères Saive, Marie-Dominique Simonet ou encore BJ Scott.