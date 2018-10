Le nouveau recteur de l'université de Liège entre en fonction ce vendredi

Après 4 tours de scrutin, c'est Pierre Wolper qui a été élu. Cet ingénieur civil électricien de 63 ans est professeur d'informatique à la faculté des Sciences Appliquées. Il a été élu pour un mandat de 4 ans.

Nous lui avons demandé comment il concevait l'université de demain: "L'université est en pleine évolution pour toutes sortes de raisons" explique le nouveau recteur. "Nous avons une évolution technologique. Cela influence notre enseignement. Vous avez entendu parler de cours mooc, des cours à grande audience qui sont consultables largement dans le monde. Cela veut dire que nous devons repenser aussi le rôle de notre université qui va au-delà de simplement une transmission d'information, mais vraiment dans un environnement d'apprentissage. Et je pense que pour nos étudiants, c'est essentiel. En fait, quand on étudie, ce n'est pas seulement recevoir une information, c'est aussi dans un processus social d'apprentissage. Et c'est vraiment cette optique-là que j'ai pour l'université de demain. On doit offrir autre chose que l'information. Ce n'est plus suffisant d'être uniquement braqué sur le cours que le professeur délivre et puis l'étudiant qui le reçoit passivement. C'est pour ça que, de plus en plus, nos étudiants sont demandeurs de locaux pour travailler sur nos campus. C'est le genre de choses que je veux développer".