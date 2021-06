Le nouveau pont de Tilff est enfin entré en service

Fin d’une longue saga à Tilff : le nouveau pont permettant de franchir l’Ourthe est entré en service ce jeudi matin. 3 ans de travaux et 12 millions et demi d’euros ont été nécessaires.

En 2001, l’ancien pont, en mauvais état, avait été jugé dangereux. Depuis 2005, un pont métallique provisoire placé au-dessus permettait de maintenir la circulation, en attendant un accord sur la solution définitive puis sa réalisation.

Le nouveau pont est doté d’une passerelle inférieure pour piétons et cyclistes. Il enjambe également les voies de chemin de fer, ce qui permettra la suppression d’un passage à niveau.

"On est très contents. On attend ça depuis longtemps. Ça va quand même dégorger la circulation et ça va être très beau quand ce sera terminé.", explique cette riveraine.

Ces autres Tilffois constatent : "C’est vraiment une belle réalisation. Le passage à niveau était vraiment un gros problème. La rue qui descend de l’université et du CHU, c’est une rue qui était encombrée aux heures de pointe. C’est franchement l’aboutissement d’un très grand projet, qui va vraiment développer le centre de Tilff. Quelque part, je comprends difficilement qu’il ait fallu autant de temps.", "On n’aura plus ce pont de fer qui a coûté cher à la Ville, c’est bien.", "Je crois que ce projet, maintenant, fait vraiment l’unanimité. On ne croyait pas qu’on allait arriver à un beau pont comme ça.", "Il est magnifique. On va avoir une place beaucoup plus agréable, beaucoup plus piétonnière. Le pont va tout changer au niveau de la circulation, au niveau du parking, au niveau du tourisme. Ça va être génial, quoi. On attendait ça avec impatience.".