Le nouveau clip de -M- a été réalisé à Liège dans les studios de Camera-etc

"Grandes oreilles" est le titre du nouveau clip de Matthieu Chedid, alias -M-. Il a été réalisé dans les studios de Camera-etc à Liège. Il s’agit d’un clip animé. Il est visible sur internet.

"Grandes Oreilles" est une des trois chansons écrite par -M- pour le livre-disque “Grandes Oreilles Tout Oreilles” qui paraîtra le 4 novembre aux Editions Robert Laffont/Wagram Livres. Ce conte musical et poétique sur la différence et l’acceptation de soi est destiné au jeune public. Il a été écrit par la poétesse et écrivaine Andrée Chedid. Il est raconté par son fils : Louis Chedid. Matthieu, petit-fils de l’auteure, s’est donc chargé de la musique et sa sœur, Emilie, des illustrations. Emilie Chedid connaissait le travail de Camera-etc. "C’est Wagram, la structure qui est gérée par la famille Chedid qui nous a contactés.", raconte Bastien Martin, coordinateur-producteur de Camera-etc, "Tout simplement parce qu'Emilie Chedid vient d’illustrer une nouvelle de leur grand-mère, Andrée Chedid, et qu’il y avait une envie d’accompagner cette sortie par un clip qui serait l’illustration d’une des trois chansons que Matthieu Chedid a composées pour le livre. Et donc la société Wagram nous a contactés en nous demandant si nous étions intéressés. On a répondu par la positive."

La société liégeoise a dû travailler dans un délai assez bref. "On a mobilisé deux animatrices assez expérimentées chez nous qui ont fait vraiment tout l’ensemble de l’animation. Nous avons une troisième animatrice qui s’occupait de toute la phase strory-board. Puis alors, nous avons un technicien qui s’occupait du montage image et un peu du montage son, parce qu’il y avait quelques petits effets à ajouter. Nous avons reçu aussi le soutien de trois jeunes et très motivés stagiaires.", explique Bastien Martin., "J’espère que ça va donner encore une ouverture supplémentaire, intéresser d’autres groupes, peut-être intéresser d’autres maisons d’édition, d’autres structures de production, pour montrer que tout est possible et qu’on peut réagir assez vite, et assez bien j’espère, sur différents projets."