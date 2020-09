Coronavirus et enseignement : le nombre de classes en quatorzaine augmente mais reste peu élevé

Quinze jours après la rentrée scolaire, les premières classes placées en quatorzaine sont bien là et le chiffre a tendance à augmenter. Des chiffres qui ne sont toutefois pas particulièrement élevés au vu du nombre de classes que compte la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et tous les réseaux sont touchés.

Pour être placées en quatorzaine, il faut au moins deux élèves testés positifs dans la classe. Selon les derniers chiffres, elles sont 12 dans le réseau officiel. Pas de chiffre centralisé pour le réseau libre, mais il y a là aussi des classes touchées. Ces chiffres concernent l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

La direction de ces écoles a parfois été confrontée à des interrogations pratiques. Exemple au centre scolaire Saint-François-Xavier de Verviers, pour la directrice Anne Jacquemin, qui compte deux classes en quatorzaine : " Ce qui a été compliqué, c’est pour les profs qui donnent cours à ces élèves qui ont été testés positifs, savoir qui donne la bonne réponse pour eux. Au final, ils doivent contacter leur médecin traitant et c’est lui qui décide de la quarantaine ou non et du dépistage ou non ", explique-t-elle.

Quant aux réactions des élèves et des parents à l’annonce d’une mise en quatorzaine, elles sont plutôt contrastées : " Deux réactions : soit ils sont assez soulagés qu’il y ait quelque chose qui soit fait, soit, plutôt des parents, ils sont parfois un peu indignés par rapport aux mesures qui sont prises et qu’ils trouvent être une réaction trop forte par rapport au risque réel. Bien entendu, c’est du point de vue du parent par rapport à son enfant, ce n’est pas du point de vue de l’adulte puisque les risques pour les adultes sont clairs ", précise Frédéric Cools, préfet de l’Athénée de l’Air Pur à Seraing, où une classe est concernée.

Des chiffres qui vont augmenter, c’est une certitude, affirme-t-on à la tête des réseaux d’enseignement. En province de Liège, au moins 2 écoles ont été officiellement recensées pour un total de 3 classes en quatorzaine.