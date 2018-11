Le niveau de l'eau du lac du barrage de la Gileppe est au plus bas

On en parle depuis le début de cet automne, le niveau de l'eau du lac du barrage de la Gileppe, en région verviétoise, est historiquement bas. En cause, les fortes chaleurs de cet été et le manque de précipitations. Les exploitants n'avaient, en tout cas, plus vu cela depuis 15 ans.

Le niveau de l'eau du lac de la Gileppe est descendu à son plus bas niveau. L'eau est à 281,39 mètres au-dessus de la mer contre 281,48 mètres en 2003. Christophe Grifgnée, chef de l'exploitation des barrages du district de l'Est, explique : "Depuis le surhaussement du barrage en 1970, on est dix centimètres plus bas que ce qu'on n'a jamais été jusqu'ici. C'est vraiment le manque de précipitations qui fait que ça descend. Si on regarde nos courbes depuis le mois de juin, c'est linéaire, on ne fait que descendre, on a vraiment très peu de remontée".

Pour les habitants de la région, le phénomène n'est en fait pas nouveau. "Je pense que j'ai vu diminuer le niveau depuis plusieurs années. S'il pleut, le problème va être résolu", dit une habitante.

Malgré ce manque de pluie, la région verviétoise peut encore être alimentée en eau potable pendant 148 jours. D'ici là, on peut espérer que la pluie sera tombée en suffisance et que le lac retrouvera son niveau habituel.