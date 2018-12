Le musée liégeois de la Boverie montre 250 de ses chefs-d'oeuvre

Les époux de Constant Permeke, c'est l'une des attractions de l'exposition qui s'ouvre ce vendredi au musée de la Boverie. Cette toile, très fragile, n'a plus été montrée aux liégeois depuis de nombreuses années, alors qu'elle a été mise en dépôt à à la ville voici soixante ans: elle a été complètement restaurée aux bons soins de la communauté française, et elle revient après une longue absence. Ce n'est qu'une oeuvre, parmi d'autres qui témoignent de la richesse des collections muséales communales.

Un parcours à travers cinq siècles de peinture

"Napoléon Bonaparte, premier Consul" et "Le vieux jardinier", à l'entrée de Liège.Chefs-d'oeuvre - © Michel Gretry

C'est un parcours chronologique et donc pédagogique, qui est proposé, à travers deux cent cinquante tableaux, des classiques, des baroques, des romantiques des impressionistes, des fauvistes, des expressionistes, des surréalistes, des constructivistes. Et, pour rompre la monotonie des dates, quelques confrontations de genres ou d'époque, comme, dès l'entrée, cette mise en dialogue du pouvoir et de la puissance, entre un jeune consul et un vieux jardinier, entre Ingres et Claus