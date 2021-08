Le musée des automobiles Impéria, c’est fini !

C’est un dégât collatéral des crues de cet été ; certes, il n’y a pas mort d’homme, mais c’est un élément du patrimoine qui est emporté par les flots : le musée Impéria ferme définitivement ses portes. Des portes qu’il n’a plus, d’ailleurs : le bâtiment est dans un état pitoyable, avec un mur effondré, et son entrée défoncée par une voiture charriée par le torrent qui a envahi les lieux, comme diverses vitrines et pièces de collections.

C’est une association qui gère ce musée ; son secrétaire, Dany Mosbeux ne voit pas comment redémarrer : "Le bâtiment est inutilisable et même dangereux, avec un mur effondré ; il n’y a plus de portes, elles ont été défoncées par une voiture, charriée par les flots. Les trente voitures ont été recouvertes de boues, elles se sont légèrement bousculées, mais elles n’ont pas trop souffert, il n’y a pas de bosses. Elles sont parties chez leurs propriétaires respectifs, parce qu’elles étaient en dépôt, et elles vont aller dans l’un ou l’autre atelier ou garage pour restauration, ou peut-être vont-elles êtres vendues."

Voici plus de trente ans que ces passionnés d’ancêtres rassemblent des documents, des archives, sur le dernier constructeur automobile belge. Il n’en reste plus rien. La rivière a tout emporté. C’est un élément du patrimoine industriel liégeois, qui dépasse largement le village de Nessonvaux, berceau de la marque, qui est démantelé.