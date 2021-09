Le musée de Leuven à la rescousse des musées verviétois sinistrés

Ce vendredi, une délégation du musée de Leuven (le Mleuven) est présente à Verviers. Après les musées liégeois, ce sont donc les institutions flamandes qui se portent au secours des Verviétois. C’est suite à notre appel à l’aide, explique Caroline Henry, la directrice du Musée. Ils ont voulu s’engager sur du plus long terme. Par exemple, on aurait besoin d’un photographe, pour photographier toutes les pièces (abîmées lors des inondations NDLR). On a aussi besoin d’aide pour commencer à marquer nos pièces, c’est du travail qui va prendre du temps et on va mettre cette collaboration sur pied. On voit que des initiatives positives sortent de ces inondations". Une collaboration est également prévue avec le centre de la céramique Keramis de la Louvière, pour l'accueil d'une exposition temporaire des collections verviétoises

Un travail de nettoyage et d'inventaire qui va prendre des mois

Quelque 2000 pièces de céramique ont été touchées par les inondations, de même que les réserves qui étaient au sous-sol où toutes les oeuvres ont été couvertes de boue. "La priorité, cela a été de sortir tous ces éléments des sous-sols, poursuit Caroline Henry, puis là, tout est en train de sécher dans les étages du musée ; Cela nous a pris 3 semaines, un mois. Pas question de passer cette céramique et cette faience lave-vaisselle, le nettoyage prend du temps ; c’est fragile, ça demande des bains différents avec de l’eau déminéralisée mais là, ça mériterait de recommencer avec des restaurateurs d’art car il y a encore des impuretés dedans.

Le Musée des Beaux Arts et de la Céramique, ainsi que celui du Folklore ne devrait pas rouvrir avant plusieurs mois.