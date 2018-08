Le Musée de la pierre de Sprimont s'appelle désormais le Centre d'Interprétation de la Pierre

Le Musée de la pierre est installé depuis 1985 dans l'ancienne centrale électrique des carrières de Sprimont. Ce bâtiment construit en 1904 a fait l'objet d'importants travaux de rénovation, entamés en 2015, créant ainsi de nouveaux espaces qui seront dédiés à des rencontres et événements culturels.

"Aucun travaux n'avaient encore été effectués dans ce bâtiment et c'était vraiment plus que nécessaire" souligne Anne Van Espen, coordinatrice "indépendamment d'un espace muséal, il y a eu une longue réflexion sur l'utilisation, l'affectation de la surface du lieu" ajoute-elle, "et à ce jour, on va pouvoir lier à la fois les activités qui concernent directement la pierre bien-sûr, la taille de la pierre, mais aussi différentes activités culturelles comme par exemple des concerts, des expositions ainsi que des conférences autour de la géologie ou de l'architecture."

Inauguration le 24 août prochain

Point d'orgue de cette restauration, une toute nouvelle scénographie qui très prochainement retracera l'évolution de la pierre depuis le big-bang jusqu'à nos jours. Une scénographie qui se veut ludique et interactive pour mieux appréhender l'histoire de la pierre.

Classé en 1988 comme monument en raison de sa valeur architecturale, ce bâtiment hors-norme, d'une superficie de près de 1.000 m2, a été restauré dans le respect des matériaux-métal, verre et pierre-et de ses racines industrielles. Coût de l'opération: 2.147.000 euros. L'Awap, le CGT et la Province de Liège ayant accordé leurs subsides à la commune de Sprimont.

L'inauguration du Centre d'Interprétation de la Pierre se déroulera le 24 août prochain.