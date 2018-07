Le MR de Seraing veut mettre fin à la majorité absolue du PS

Le MR de Seraing sera emmené par le conseiller communal sortant et député Fabian Culot pour les prochaines élections communales. Il sera suivi sur la liste par les élus sortant Mélissa Trevisan et Cédric Nils. Quatre des cinq conseillers communaux actuels figurent sur cette liste dont l'ambition est de mettre fin à la majorité absolue socialiste à Seraing.

Le chef de file des libéraux serésien a d'ailleurs pris acte du retrait de l'actuel bourgmestre Alain Mathot, et s'est dit prêt à travailler avec celui qui a été désigné tête de liste par le PS, à savoir Francis Bekaert.

Le MR serésien prône notamment une décentralisation de l’organisation des événements locaux, une ville plus solidaire et émancipatrice, davantage de mixité sociale et de bien-être, ainsi que davantage d’investissements envers la jeunesse, la culture et les sports.