Le MR ambitionne de devenir numéro 1 en province de Liège

Le Mouvement Réformateur (MR), partenaire de majorité du PS au collège provincial, entend accroître sa présence dans les cinq cantons de l'arrondissement de Liège et ainsi passer de 8 à 10 sièges au moins à l'issue du scrutin du 14 octobre, a indiqué vendredi Philippe Dodrimont, président du MR de cet arrondissement, lors de la présentation des têtes de liste dans ces cantons.

Les listes dans les cinq cantons de l'arrondissement de Liège seront menées par la députée provinciale Katty Firquet (canton de Liège), l'échevin ansois Thomas Cialone (canton de Saint-Nicolas), la conseillère provinciale sprimontoise Sabine Nandrin (canton de Fléron), la bourgmestre de Neupré et cheffe de groupe au conseil provincial Virginie Defrang-Firket (canton de Seraing) et la conseillère CPAS à Visé Chantal Neven-Jacob (canton de Visé).

Sur les 56 conseillers qui composent le conseil provincial, le MR en compte 17 pour les trois arrondissements (Liège, Huy-Waremme et Verviers). Parmi eux, cinq ne se représentent pas. Il s'agit de Marie-Noëlle Mottard (Waremme), Jennifer Maus (Herstal), Alexandra Mathelot (Theux), Bernard Zacharias (Raeren) et Freddy Breuwer (Verviers). Et sur les 17 conseillers, deux sont en outre députés (Katty Firquet et André Denis). Le MR dispose donc de deux sièges au collège provincial contre trois pour le PS.

Si Philippe Dodrimont a insisté pour dire que ce sont les résultats des urnes qui figeront la future majorité provinciale, Katty Firquet n'a pas caché la volonté d'inverser le rapport de force dans le cas où l'alliance PS-MR venait à être reconduite. Par ailleurs, le président du MR de l'arrondissement de Liège, également député wallon, n'a pas mâché ses mots au sujet du PTB qui, selon ce que certains en disent, pourrait être un partenaire de majorité. "J'invite alors d'autant plus à voter MR car nous sommes témoins de leur inaction totale au Parlement wallon, où l'un d'eux ne siège plus depuis des mois. C'est une injure à nos institutions et aux citoyens", a-t-il dit.

Quant à Virginie Defrang-Firket, qui a abandonné son mandat de députée wallonne lorsqu'elle est devenue bourgmestre de Neupré, elle a assuré qu'elle ne sera pas présente à une place éligible aux élections régionales de 2019, pour autant bien sûr qu'elle conserve le maïorat à Neupré.