Le Mont Saint-Jacques attire les investissements de loisirs

C’est l’un des paradoxes de la crise actuelle : de nombreux gîtes ardennais sont à vendre, parce que les propriétaires n’ont pas perçu les locations escomptées à la suite du confinement du printemps et des restrictions de l’été, mais dans le même temps, des investisseurs commencent à se dire que les belges vont sans doute devoir prendre leurs congés au pays pendant quelque temps, et les transactions ou les projets se multiplient.

Sur les hauteurs de Trois-Ponts, le village de vacances des Gottales s’apprête à changer de mains. A vendre depuis deux ans, il vient de trouver acquéreur, et il ne manque que quelques formalités bancaires pour signer les actes de vente devant notaire.

A deux pas de là, c’est une enquête publique qui démarre, pour implanter, sur trois hectares de chênes, de hêtres et de bouleaux, une quinzaine de maisonnettes, des logements pour deux personnes, des couples donc, pas des familles, à la recherche d’un séjour de charme, dans le style cabane au fond des bois. Les parcelles sont en zone de loisirs, mais ce n’est pas un "sunparks" qui est envisagé : c’est à cause de l’ampleur de la superficie qu’il faut mener une étude d’incidences. Ce type d’aménagement est prévu depuis plusieurs années, au niveau communal, par les plans d’urbanisme, et il est sur le point de se concrétiser.