Le Mökki des fontaines à Engis, un rêve d'autonomie collective

Grâce aux conseils de nombreuses personnes, Yves Moulin n'est plus ce "bricoleur du dimanche" qu'il était.

Au départ, le bricolage ça n’était pas franchement son truc. Yves Moulin se décrit comme un " bricoleur du dimanche ", sans plus, prompt à jeter l’éponge quand la tâche lui paraît trop compliquée.

Le maître d’œuvre débutant avait donc besoin de conseils et de bras pour que son rêve devienne réalité. " Chaque fois que j’ai besoin d’aide, je fais un appel sur le groupe Facebook et à chaque fois j’ai des gens qui se portent volontaires pour venir m’aider ", s’étonne encore Yves Moulin.

Chantier participatif

Il y a bien sûr la famille, les amis et les amis d’amis qui viennent prêter main-forte. Mais aussi des bonnes âmes. Il y a quelques semaines encore ces bénévoles ne connaissaient pas Yves et pourtant, ils ont décidé de lui offrir de leur temps, sans rien attendre en retour.

C’est le cas de Robert. Fils d’agriculteur, il vit en ville mais se sent plus à l’aise en pleine nature. " La première chose que j’ai faite en arrivant ici c’est de grimper dans cette cabane ", s’enthousiasme-t-il en pointant la cime d’un arbre, " c’est formidable ".

Marie Adeline elle, a découvert le projet lors d’une journée porte ouverte. Plutôt bricoleuse, elle s’est laissé séduire par l’idée et le cadre. " On travaille un peu puis on regarde par la fenêtre. On a vue sur un pré avec des chevaux. De l’autre côté, des arbres qui dansent avec le vent. C’est juste des moments hors du temps ".