Le ministre Borsus peut-il amener l’éclaircie dans le ciel sombre de l’acier liégeois ?

Les sept cent soixante travailleurs liégeois de Liberty Steel jouent peut-être leur avenir, ce vendredi. Le ministre wallon rencontre des émissaires du groupe Gupta. Les usines qu'il a rachetées voici deux ans à ArcelorMittal sont au bord du gouffre.

Le problème n’est pas particulièrement local, il est même furieusement global. L’origine des difficultés, c’est l’affacturage, une technique de financement très particulière : ces dernières années, c’est un organisme de crédit, Greensill qui s’est chargé de payer directement les fournisseurs de Liberty Steel, et de se rembourser ensuite, avec intérêts. Pour les entreprises qui ont recours à ce procédé, c’est une manière de se procurer des liquidités, de disposer d’argent qu'elles n'ont pas vraiment en caisse. Sauf que cette firme d’affacturage a connu quelques déboires, et a dû déposer son bilan. Et que, directement, la trésorerie de Liberty Steel s’est asséchée…

Quelles sont les solutions ? Le groupe Gupta dispose de filiales dans divers pays. Le gouvernement anglais envisage des nationalisations. Le gouvernement luxembourgeois vient d'accorder une garantie d'emprunt pour quelques millions. La région wallonne ne dispose pas d’énormes moyens d’interventions. Les investissements promis dans les outils flémallois ne sont jamais venus. Les pouvoirs publics hésitent à injecter des fonds dans une structure multinationale d’une grande opacité de gestion. Mais ne rien faire, c’est une condamnation à une mort économique peut-être pas certaine, mais déjà plus que probable. Les syndicats devraient, probablement la semaine prochaine, être associés à des discussions ou négociations de sauvetage.