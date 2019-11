Le meilleur boudin de Liège 2019 vient de Boncelles

Fils et petit fils de bouchers, Philippe Evrard de la boucherie mosane à Boncelles est tombé dedans dès le plus jeune âge. Il a entamé l’école de boucherie à 15 ans et n’a jamais arrêté ce métier qui le passionne. C’est son boudin blanc de Liège qui vient de remporter le prestigieux concours de cette spécialité charcutière bien régionale.

Ce n’est pas son premier concours auquel il participe. Il a déjà été primé pour du boudin noir notamment mais c’est la première fois qu’il décroche le premier prix pour le boudin de Liège.

"C’est une satisfaction personnelle déjà. On peut se situer par rapport aux autres et puis la viande est fort décriée pour l’instant donc c’est une petite source de remotivation pour les bouchers. C’est aussi valoriser peut-être les moins bons morceaux comme les muscles de l’épaule qui n’ont pas toujours une belle destination culinaire. Ils sont bien maigres peuvent entrer dans la composition du boudin de Liège".

De bons produits, la marjolaine et une touche personnelle

La recette du boudin de Liège, elle est connue : viande de porc de qualité, du lait et de la marjolaine des coteaux de la Citadelle. "Chacun améliore ensuite la recette selon la grosseur du grain, plus ou moins de lait selon qu’on aime plus onctueux ou un peu plus dur. Moi comme je fais assez bien des concours, je fais attention à toute une série de détails", explique Philippe Evrard. Et si la conscience professionnelle, le goût du travail de bons produits lui ont été transmis par ses parents, c’est son cheminement personnel qui lui a permis d’apporter la petite touche qui fait toute la différence, qui fait le meilleur boudin de Liège.