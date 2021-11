Le mardi aux Grignoux, pas besoin de Covid Safe Ticket pour aller au cinéma

"Les mardis sans Covid Safe Ticket (CST)" : une initiative lancée par les Grignoux ce 9 novembre. Désormais, chacune des séances du mardi est limitée à 49 spectateurs. Cela concerne les treize salles de cinéma que compte le groupe, à Liège mais également au Caméo à Namur. De quoi permettre l’accès au cinéma aux personnes qui ne disposent pas du CST, tout en respectant les règles sanitaires élémentaires imposées par les autorités.

C’est un jour de liberté.

"Je trouve que c’est plutôt bien de permettre aux gens qui ne sont pas vaccinés de continuer d’avoir une vie sociale normale, puisqu’on est privé de quasiment tout maintenant", exprime une spectatrice venue profiter des grands écrans des Grignoux ce mardi. Tandis qu’un autre ajoute qu’il est venu expressément pour ça : "Même si j’avais un QR code, je viendrais aujourd’hui parce que c’est un jour de liberté."

Objectif : garantir l’accès à la culture

Permettre l’accès au plus grand nombre au cinéma, c’est l’objectif que se sont fixé les Grignoux avec ce "Mardi sans CST". "Nous continuons à respecter les règles sanitaires imposées par le décret, explique Adeline Margueron, chargé de la gestion journalière. Mais nous appliquons celles qui permettent de ne pas demander le CST à l’entrée des salles, à savoir : une jauge limitée à 49 spectateurs, la distance entre les spectateurs dans la salle, le port du masque obligatoire et évidemment, notre ventilation qui a passé les normes CIRM (Covid Infrastructure Risk Model, ndlr.)"

Limiter la jauge : un coût à mettre en balance

Les plus grandes salles des Grignoux peuvent accueillir 300 à 400 spectateurs et spectatrices. Limiter la jauge à 49 personnes, cela a un coût. Mais selon Adeline Margueron, il est à mettre en balance avec les frais qu’occasionne le contrôle du Covid Safe Ticket : "Le coût financier est principalement représenté par le travail en plus que nous demande le contrôle du CST puisque ce n’est pas dans nos missions et en cas d’affluence, cela nous demande de mettre à l’horaire un travailleur de plus."

Pour la chargée de gestion journalière, le coût est surtout celui de l’épidémie et du changement des pratiques culturelles. "On a beaucoup moins de spectateurs en salles que lors des bonnes années. Le choix de proposer le mardi sans CST s’inscrit dans l’ensemble de ces coûts et c’est une proposition qui correspond à nos missions à nos valeurs. Il fera partie des pertes et profits de cette crise."

"Les mardis sans CST" devraient se poursuivre tant que le pass sanitaire sera requis pour pouvoir se rendre dans les salles obscures. À noter que cette mesure ne sera pas d’application pendant les congés scolaires et lors d’événements tels que des avant-premières, rencontres ou encore débats.