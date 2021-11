Le marché de Noël de Liège s'adapte au Codeco : "nous serons prêts pour le 26 novembre, date de l'inauguration"

La Ville de Liège a confirmé son intention de maintenir le Village de Noël après l'annonce de l'instauration, par le Codeco, du CST avec masque obligatoire pour les événements de plus de 100 personnes en extérieur.

Le Village de Noël accueille entre 1,5 million et 2 millions de personnes sur cinq semaines. Il est donc le prochain grand événement de masse en Cité Ardente.

De toute façon, nous mettrons en œuvre les mesures qui s’imposent pour que le village de Noël ait bien lieu.

Pierre Luthers, l'organisateur est évidemment soulagé, même si la ville n'a pas encore validé les détails de l'organisation : "Le marché de Noël est un événement de masse, certainement, ainsi qu’un événement intégré dans un centre urbain au milieu de cafés-restaurants, de commerces, de parkings, de gares d’autobus avec de multiples points d’accès. C’est difficile de gérer des files à gauche et à droite qui vont aller sur la rue. Donc il faut trouver une solution qui soit réaliste et efficace, tant au niveau du port du masque que de l’application du CST. Surtout que les endroits où ils s’imposent sont des endroits où l’on boit et l’on mange bien entendu".

Il confirme avoir anticipé l'organisation chamboulée du marché de Noël. "Nous avons émis des idées que nous avons transmises au Bourgmestre. Et je suppose qu’il va y réfléchir. De toute façon, nous mettrons en œuvre les mesures qui s’imposent pour que le village de Noel ait bien lieu. Et ça, c’est un peu la bonne nouvelle pour l’instant : c’est que le village de Noël aura bien lieu. Et je tiens à rassurer à la fois les visiteurs, mais aussi les exposants qui pourraient s’inquiéter. C’est un challenge très important pour ces exposants qui ont été privés de marché de Noël il y a un an. Pour l’ensemble des commerces du centre-ville, c’est un challenge économique important aussi. Et donc, il était vraiment capital, pour eux et pour nous, que ce village se tienne".