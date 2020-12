Le maraîchage à traction animale se développe, à Comblain-au-Pont

Elle répond au prénom de Pétula, c’est une jument de sept ans, de race ardennaise, et, sur ce potager d’un demi-hectare, "Le Jardin de la Fouarge", elle remplace tracteur et motoculteur. Sur les hauteurs du hameau d’Oneux, elle aide Sarah Remy à cultiver choux, navets, carottes, et autres légumes. Le gabarit de la bête, la taille de ses sabots ne posent pas de problème pour passer entre les lignes et les semis : "Elle marche un pied devant l’autre, et elle parvient à passer dans des sentiers de trente centimètres. Elle est calme. Elle peut vraiment réaliser un travail de précision. En fait, la commune de Comblain a obtenu un subside pour favoriser l’usage du cheval de trait dans l’agriculture, et l’administration a passé une annonce ; j’y ai répondu, je me suis lancée, parce que j’aime travailler avec des animaux ; moi, à l’époque, je ne connaissais pas vraiment les chevaux, je n’étais pas formée à ça, et Pétula n’était pas formée non plus, et le subside a servi à nous former toutes les deux. Je pense que pour une exploitation sur une moyenne surface, c’est vraiment le meilleur outil…" La production s’effectue évidemment sans pesticide, et sans apport d’engrais chimique.

La vente directe aux clients, le samedi après-midi, rencontre le succès. Au-delà de la vogue du circuit court, la traction chevaline est le signe d’une certaine éthique dans le travail, d’un respect de la terre, et les consommateurs, visiblement, apprécient. A tel point qu’un projet d’agrandissement a commencé à prendre forme, avec l’achat d’une prairie voisine d’un hectare, qui va être exploitée en agroforesterie, c’est-à-dire une alternance de plantation d’arbres fruitiers et de cultures maraîchères, de fraisiers et de rhubarbes, une technique qui améliore la fertilité des sols. Une campagne de financement a commencé pour soutenir ce développement durable, et suscite de nombreuses marques d’intérêt.