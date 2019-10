Le manque de chauffeurs entraîne de nombreuses perturbations sur le réseau TEC Liège-Verviers

Des dizaines de perturbations ont eu lieu cette semaine sur le réseau de TEC Liège-Verviers. Conséquence: de nombreux navetteurs n’ont pas vu leur bus arriver.

A l'origine de ces perturbations, le manque de chauffeurs. Carine Zanella, porte-parole des TEC Liège-Verviers: "On est confrontés à une pénurie de chauffeurs. On doit aussi faire face à des absences pour cause de maladie. C'est la raison pour laquelle nous mettons en place des recrutements de façon à pouvoir combler ce manque".

Des recrutements qui ont été entamés dès le mois de septembre. Les TEC ont engagé 17 nouveaux chauffeurs mais cela n'a pas permis de limiter ces perturbations. Six nouveaux chauffeurs supplémentaires rejoindront la société dès demain afin de renforcer le personnel.

En cause également, les problèmes techniques liés aux bus hybrides

Le manque d'effectifs est un problème bien connu de la CGSP. Mais le syndicat socialiste pointe aussi les problèmes techniques des nouveaux modèles de bus. Dona Balbo, secrétaire régionale CGSP: "Nous avons reçu énormément de véhicules hybrides qui étaient des prototypes pour nous et qui n'avaient pas encore fait leurs maladies de jeunesse. Nous sommes donc confrontés régulièrement à des problèmes qu'il faut résoudre. Du coup, il y a moins de bus pour assurer les sorties".

Les lignes les plus impactées sont celles à très forte fréquence. Les lignes les moins desservies, elles, ne devraient pas être touchées.

Pour vous tenir informés des perturbations sur le réseau, n'hésitez pas à consulter le site infotec.be.