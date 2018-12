Le long du Geer, un modèle mathématique suffit à déclarer une zone inondable

C'est l'histoire d'un cultivateur bassengeois, qui possède un terrain à Wonk, entre le Geer et son affuent le Grand Surdan. Voici une demi-douzaine d'années, il envisage de construire deux maisons sur pilotis. L'administration communale est plutôt favorable. Mais trois ans plus tard, lorsqu'il dépose sa demande de permis de bâtir, il essuye un refus. Et pourtant, le commissaire voyer et les pompiers n'ont rien trouvé à redire. Mais c'est qu'entretemps la région wallonne a adopté une nouvelle carte des zones inondables. Ses parcelles sont passées en catégorie de risques moyen et élevé.

Ce n'est pas que des crues exceptionnelles aient été constatées: c'est sur la base d'un modèle mathématique que le classement a été effectué. Selon l'administration, qui l'écrit noir sur blanc, "ce n'est pas parce que de mémoire d'homme un terrain n'a jamais été inondé qu'il ne peut pas être considéré comme inondable". Les experts intègrent les dérèglements météorologiques dans les prédictions: la rivière ne connaît pas spécialement des débordements plus hauts, mais plus fréquents.

Le propriétaire a tout tenté: recours auprès du ministre, intervention du service de médiation, requête au conseil d'état. Sans succès.... Les magistrats viennent de trancher définitivement: oui, un calcul théorique suffit à dicter l'aménagement du territoire, et à arrêter d'urbaniser la zone. Avec le réchauffement climatique, des cas de ce genre risquent de se multiplier....