Le liégeois semble apprécier la fin du masque obligatoire en rue

L’ordonnance du bourgmestre qui a imposé le port du masque dans le piétonnier liégeois et dans les rues les plus fréquentées, depuis presqu'un an, a officiellement cessé ses effets ce samedi. Aux premières heures du premier jour de la fin de cette mesure, encore beaucoup de badauds qui sortent couverts. Parfois par ignorance de la date précise de la levée de la mesure, parfois toujours par crainte de contamination. Mais pour les très nombreux citoyens qui se baladent le nez en l’air, c’est vécu comme une libération. Ce n’est évidemment qu’un coup de sonde, sans valeur scientifique d’un échantillonnage rigoureux. Souvent, ils ont anticipé : ils n’ont plus scrupuleusement respecté l’obligation depuis le retour des beaux jours. Pour la plupart, ils sont persuadés de l’utilité du masque dans les magasins, mais pas en extérieur.

Attention, pour ce dimanche, le masque reste de rigueur sur le marché de la Batte.