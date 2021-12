Le Liégeois Mickaël Hoebregs illustre avec 250 dessins numériques une nouvelle édition de Don Quichotte

Mickaël Hoebregs est professeur d’éducation numérique à la Ville de Liège et formateur en infographie à l’IFAPME. Quand il s’est lancé dans ce projet, il a d’abord dû déterminer un style, une patte graphique. "Mon inspiration majeure est le Bauhaus, avec ses formes géométriques.", explique-t-il, "C’est une aptitude que j’ai toujours eue : lignes droites, carrés, cercles à main levée. Donc j’ai exploité ça pour en faire un style, le plus direct et le plus contemporain possible."

Pour concrétiser son projet, il a dû trouver un éditeur : "J’ai fait comme Don Quichotte. Lui est sorti de sa bibliothèque. Moi, je suis sorti de mon atelier et on est allés trouver les "géants". Et ça a marché… Max Milo a répondu, moins d’une semaine après. Ils m’ont dit : "OK, on le fait.". Et voilà, on est allés au bout. Ils me motivent, ils me soutiennent. C’est magnifique en fait d’avoir une maison d’édition de cette taille-là aussi humaine. Ils soutiennent vraiment et ils me laissent un maximum de liberté dans mon travail.".

Certaines scènes étaient incontournables, il fallait absolument les illustrer : "C’est ça, les scènes majeures… Par exemple, une scène majeure est la première sortie de Don Quichotte. Une autre scène majeure est le combat avec les moulins ou sa rencontre avec Sancho. Vous le déclinez comme vous voulez, mais ça doit être présent. Il y a, on va dire, une scène majeure par chapitre.".

Mickaël Hoebregs pense déjà à la suite. Ce livre n’est en effet que le premier tome des aventures de Don Quichotte : "Il y a deux tomes, oui. J’ai fait quelques croquis, mais j’y vais doucement parce que j’attends de voir comment cela se passe avec le tome 1. En tout cas, je commence à le relire et à voir où je veux aller, oui.".