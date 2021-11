Le Liégeois et conseiller communal MR Louis Maraite entre à la Maison du Grand-Duc du Luxembourg

Dès le 1er décembre, un Liégeois va devenir responsable de la communication de la Maison du Grand-Duc du Luxembourg ! Il s'agit de Louis Maraite. Agé de 59 ans, il a été tour à tour journaliste, rédacteur en chef, directeur de communication d'un ministre (Michel Foret), porte-parole de la SNCB et, depuis quelques années, porte-parole du CHU, consul honoraire d'Allemagne pour les provinces de Liège-Namur-Luxembourg et conseiller communal MR à la Ville de Liège. Des postes auxquels il va devoir renoncer en faisant son entrée au sein de la Maison du Grand-Duc du Luxembourg. "Ma trajectoire, c'est un changement d'employeur en moyenne tous les cinq ans, c'est le temps qu'il faut pour réussir ou pas à instaurer de nouvelles techniques de communication au sein d'une entreprise. Dans ce cas-ci, et je sais que ça peut paraitre surprenant chez nous comme procédé, j'ai simplement répondu à un appel officiel à candidature pour ce poste de responsable de la communication de la maison grand-ducale. Mes connaissances en langues (il parle l'allemand et le luxembourgeois) constituaient un atout, tout comme ma longue expérience dans le domaine de la communication car c'est un défi stratégique délicat"

Louis Maraite a déjà eu une entrevue avec le Grand-Duc du Luxembourg en personne: "C'est logique, on ne sait pas communiquer dans une entreprise quelle qu'elle soit sans avoir rencontrer celui qui détermine le contenu du message à diffuser"

Il met juste sa carrière politique entre parenthèses

Ce choix de carrière veut-il dire que Louis Maraite tourne définitivement le dos à la politique ? "Je mets juste ma carrière politique entre parenthèses comme le permet le Code de la démocratie locale. Je prends un congé pour cause de travail à l'étranger. Ainsi j'assure mes arrières car dans ce métier tout peut arriver. Ces années passées en politique me laissent en tout cas plus de joies que de déceptions. Et je dois vous dire qu'il y a plus de plaisir à être conseiller communal de l'opposition que de la majorité, même si on a plus d'influence"

C’est Cécile Firket, récemment élue à la présidence de la section de Liège-Ville du MR, qui remplacera Louis Maraite sur les bancs du conseil communal de Liège