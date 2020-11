"Le lait, cet élixir assassiné", le pavé dans la mare de Gustave Wuidart

L'ouvrage fera sans doute du bruit dans le secteur agroalimentaire mais aussi parmi les consommateurs; Gustave Wuidart, producteur de lait pendant 51 ans à Bilstain, qui a jadis occupé plusieurs fonctions aux Unions Professionnelles Agricoles (lesquelles ont rejoint l’Alliance Agricole Belge en 2001 pour former l’actuelle Fédération Wallonne de l’Agriculture) vient de consacrer un ouvrage à l’évolution de la qualité du lait en un demi-siècle sous le titre évocateur voire provoquant: " le lait, cet élixir assassiné". Gustave Wuidart dresse un constat accablant au fil des 250 pages de l’ouvrage : le lait, écrit-il, a perdu beaucoup de ses vertus et pose de plus en plus de problèmes au consommateur. En cause, notamment mais pas seulement car l’auteur relève d’autres raisons, la baisse des cellules somatiques, les globules blancs, dans le lait, pour des raisons de processus industriel.

Plus rien avoir avec le lait d’antan !

En neuf chapitres, Gustave Wuidart développe des thèses qui ne manqueront pas de faire sourciller bon nombre d’acteurs liés à la production laitière avec, comme il le stipule en page de garde, l’espoir que "ces révélations ne laisseront personne indifférent et qu’elles puissent influencer les décideurs techniques et politiques à plus de cohérence dans leur définition de la réglementation de la santé par l’aliment"; l’auteur s’appuie sur son expérience de producteur durant un demi-siècle et sur de nombreuses sources belges et étrangères, médecins, vétérinaires et scientifiques - au total 119 références - mais a aussi recueilli des témoignages pour, au final, asséner que : "le lait d’hier était un remède, il est aujourd’hui, un problème". Sur base de quels éléments, l’agriculteur de Bilstain se fonde-t-il ? Dans son collimateur, le nombre de cellules somatiques, les globules blancs, présent dans le lait : " la norme n’a cessé de descendre avec le temps, explique Gustave Wuidart, les cellules somatiques sont très importantes pour la santé du veau qui boit le lait et pour l’homme ; quand le consommateur boit un lait riche en cellules, pas un lait de bêtes malades (ndlr : le taux de globules blancs élevés chez une vache est souvent le signal d’une maladie infectieuse, la mammite ou autre), vous avez automatiquement un lait thérapeutique et un effet de renforcement de votre immunité. Et ça, on l’a galvaudé au niveau de l’Europe qui a décidé de limiter à 400.000 cellules somatiques par ml de lait ; cette norme est trop basse."

Un produit mort !

Gustave Wuidart s’élève aussi contre les processus industriels qui dénaturent, dit-il, la composition du lait : " on peut relever 3000 molécules différentes dans le lait mais l’industrie en isole plus 1000 utilisées pour d’autres produits. La composition du lait a donc changé ; c’est un produit mort ! Il est stabilisé, il est bétonné – j’utilise le mot – et de ce fait notre corps humain n’est pas conçu pour digérer du béton. Donc le lait ne se digère plus bien, il ne caille pas au niveau de l’estomac ce qui provoque des ballonnements etc. Le lait est devenu intolérant pour notre estomac. Oui, le lait est un élixir assassiné : il est déstructuré dans tous les sens. " Le producteur retraité n’hésite pas à égratigner la puissance des lobbies qui, dit-il, ont fait baisser les taux de cellules somatiques, et l’AFSCA qu’il verrait plutôt comme une agence de la santé par l’alimentation qu’une agence de sécurité alimentaire.