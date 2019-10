Le lacquemant, un incontournable de la Foire de Liège

Et c'est justement un Liégeois qui a inventé le lacquemant. Son nom: Désiré de Lille. Il a créé cette gaufrette particulière alors qu'il travaillait en France, en 1903. Desiré de Lille est ensuite rentré au pays avec sa recette dans ses valises. Aujourd'hui, 116 ans plus tard, sa famille est toujours sur la Foire de Liège.

Une des stars de la Foire de Liège, c'est bien sûr le lacquemant. Cette gaufrette fourrée d'un sirop sucré ne se mange que durant la foire. C'est une tradition. Et les Liégeois en raffolent: "On attend la foire avec impatience pour pouvoir remanger les lacquemants" témoigne une connaisseuse. "Et ils n'ont pas le même goût que les lacquemants qu'on peut trouver dans une foire ou l'autre, indépendamment de la Foire de Liège. Je crois que tous les Liégeois attendent la foire avec impatience pour ça".

Anne-Marie Stoffels, arrière-petite-fille de Désiré de Lille - © RTBF

"Mon arrière-grand-père a travaillé à Lille chez Monsieur Lacquemant, le pâtissier" explique Anne-Marie Stoffels. "Ils ont créé ensemble une galette et un sirop. "Il est revenu en Belgique et il a donné le nom de son employeur à la galette".

A chacun sa recette

Une recette qui n'a pas changé et qui est secrète. Pas question de la divulguer. Alors, les autres forains ont créé leur propre galette et leur propre sirop, chacun y apportant sa touche personnelle. Une recette différente et une orthographe différente: lacquemant, lacquement, lacment, lackeman... On trouve de tout. Mais qu’importe, l’essentiel reste le goût. Et les amateurs semblent ravis.