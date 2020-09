Le laboratoire drive du CHR de la Citadelle, pris d'assaut

Des files de voitures et de piétons… Ce samedi matin, le laboratoire mobile du CHR de la citadelle, installé sur un parking de Vottem depuis la fin du mois d’août, était pris d’assaut.

"On s’est demandé si on allait y arriver", raconte Murielle Bonne, infirmière, préleveuse. Depuis le début de la semaine les patients désireux de se faire tester affluent devant les chapiteaux du labo drive du CHR. "C’est allé crescendo", précise Jean-Marc Minon, le directeur du laboratoire d’analyses médicales du CHR. "Lundi, on a eu une énorme journée et on pensait qu’ensuite ce serait fini. Mais en fait, ça n’a pas arrêté d’augmenter, pour atteindre presque 1200 échantillons par jour".

Pour faire face à cette situation inédite, du personnel supplémentaire a été appelé en renfort et 4 lignes de test étaient accessibles au lieu des 2 habituelles.

Dans la file de piétons et d’automobilistes, on retrouve surtout des vacanciers tout juste rentrés ou encore des élèves qui doivent se faire tester avant le retour en cours lundi, car ils ont été en contact avec une personne positive.

Ce samedi matin, le laboratoire mobile devait fermer à midi. Mais dès 9h30, devant la file qui ne se résorbait pas, et qui menaçait de provoquer des embouteillages sur l’autoroute, les travailleurs du laboratoire ont décidé de refuser des patients. "On est vraiment très énervés", témoigne une mère de famille. "Je ne pourrai pas mettre mes enfants à l’école lundi. On a été en contact avec une personne positive, mais on ne veut pas me tester, soi-disant parce qu’il y a trop de monde."

Des réactions que Jean-Marc Minon, le chef de service, qui n’était d’ailleurs pas censé travailler ce matin, a beaucoup de mal à accepter. "Il faut relativiser les choses. Les personnes qui viennent ici le font pour pouvoir retourner au travail ou à l’école, elles n’ont pas de véritable urgence", estime-t-il.

"Je le répète, celui qui ne se sent pas bien doit se mettre en quatorzaine et s’isoler, qu’il ait un prélèvement ou pas ça ne va rien changer", rappelle le médecin écouvillon à la main. "La plupart des gens qui sont ici rentrent de vacances et sont impatients. Nous, on n’a pas pris de vacances, on est restés ici pour venir en aide à la population. Sans un peu de respect mutuel, on ne s’en sortira pas."