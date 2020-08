Le Kinepolis de Rocourt vous propose des séances en mode "drive-in" du 18 au 23 août

Pour le plus grand plaisir des cinéphiles, le Kinepolis "On Tour" s’installe à Rocourt du 18 au 23 août. Six jours de projection en mode drive-in, concept tout droit venu des États-Unis. Vincent Arena, de la rédaction liégeoise de Sudpresse, était sur les ondes de Viva Liège pour nous détailler cet évènement en plein air. Une intervention dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.