Le kayak reste praticable à Coo et Hamoir mais il n'est pas garanti que cela dure

Si vous avez l’intention de vous rafraîchir en faisant du kayak, mieux vaut peut-être ne pas tarder. Il n’y a pas encore d’interdiction de le pratiquer en ce moment en province de Liège mais le niveau des cours d’eau est bas et donc les kayaks ont déjà tendance à racler le fond des rivières à certains endroits. Seuls des kayaks de 1 et 2 personnes restent praticable et leur pratique devrait être possible au moins jusqu’à ce samedi inclus sur l’Ourthe et sur l’Amblève. Après, rien n’est garanti s’il ne pleut pas de manière relativement importante, ce qui n’est pas prévu la semaine prochaine.