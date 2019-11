Le journalisme participatif du magazine Médor s'installe une semaine à Huy

Le magazine d’information Médor fait son tour à Huy. Après La Louvière et Lasne, le média d’enquête a choisi d’installer cette semaine, sa rédaction en plein centre de la cité mosane dans les locaux de l’espace Saint-Mengold, place Verte. Le "Médor Tour" comme ils l’appellent, c’est l’occasion pour les journalistes du magazine d’investigation de rencontrer les habitants. Et de choisir avec eux les thèmes des sujets abordés.

Des thèmes de reportages choisis avec les Hutois

Sur les hauteurs de Huy, La photographe Serena Vittorini a installé son appareil en bord de Meuse : "on avait besoin de bien voir la ville, l’espace de la rive gauche et l’espace de la rive droite. D’ici, on peut bien voir que c’est divisé par le pont. Et après, ce sera aux journalistes d’expliquer la division sociale." Les journalistes ont installé leur rédaction en plein centre de Huy, derrière l’hôtel de Ville. Alix Dehin travaille sur la toxicomanie à Huy. Pour elle, le fait d’avoir provisoirement sa rédaction dans la ville où elle enquête, "ça change dans le fait que je peux vraiment sentir le terrain. Je peux aller voir les gens directement. Je ne suis pas obligée de les appeler avant. C’est plus facile pour le contact. Il y a un climat avec plus de confiance." Esteban Debrulle est chargé de projet chez Médor : "le grand challenge, c’est de dire "OK on vient dans votre ville pendant une semaine mais de quoi doit-on parler ? Quand on aborde votre ville, quels sont les sujets qui vous préoccupent ?"