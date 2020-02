Le jeudi des vieilles femmes : premier carnaval en communauté germanophone

Elles portent fièrement les habits de 1900, mais aussi le bois, les plumes ou les dentelles. Elles sont quelques milliers à défiler depuis de début de la matinée à La Calamine dans une ambiance très festive. "C’est la plus belle journée de l’année", nous lancent les fêtardes. "C’est super, c’est génial, le temps et parfait. Il y a tout ce qu’il faut", entend-on encore. Et il y a une boisson à l’honneur : le péket rose. "C’est la boisson de la journée des femmes", crient-elles en chœur.

On ne se tracasse pas du regard des hommes

Certains suivent l’événement depuis longtemps, comme Ida : "Je suis là depuis plus de 50 ans. C’est une tradition. Les autres jours, mon mari y va, mais aujourd’hui, c’est rien que pour nous !" Car le jeudi des femmes, ce sont les dames qui ont le pouvoir. Ce qui apporte une ambiance différente. "Oui on ne se tracasse pas du regard des hommes, on est cool. Il y a certaines filles avec qui on ne se voit qu’une fois par an, c’est ici, c’est la tradition !".

Dans les rues, quelques centaines de spectateurs. Les écoles ont même suspendu les cours. Sarina est institutrice. "Oui, on vient voir le cortège des vieilles femmes et cette après-midi, ce sera la fête dans la salle de gym". Et les garçons de la classe : "Ils aiment aussi le carnaval, ils ont le droit de faire la fête avec nous !"

Couper la cravate

Quant aux hommes, ils se font plus discrets ! Étrangement, ils portent aussi de moins en moins la cravate, même si c’est la tradition. Mais il faut le savoir : au jeudi des femmes, les cravates se font couper.