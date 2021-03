Le jeu Monopoly fait appel aux Liégeois pour mettre ses cartes au goût du jour

Charleroi : un collectionneur de Monopoly expose - JT 13h - 14/07/2017 On s'arrête Boulevard Tirou à Charleroi, pour y installer un hôtel ou une maison... et y découvrir une exposition consacrée au Monopoly. C'est dans une ancienne banque qu'un passionné a déballé près de 750 boîtes de jeu. La plupart appartient à un collectionneur anglais. Et vous allez le voir, certaines versions sont étonnantes...