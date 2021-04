Le jardin extraordinaire de Mehagne

Le Jardin pédagogique de Mehagne, sur la commune de Chaudfontaine, est un projet de maraîchage de l'asbl Vent de terre. Il est destiné à des groupes d'enfants âgés de 3 à 12 ans qui, chaque mercredi après-midi, participent à des ateliers nature, dans le respect de celle-ci. Apprendre aux enfants à maraîcher, se connecter à la nature et cela en toute liberté, c'est la volonté de Murielle Vandermeulen qui est à l'initiative de ce projet. "J'aime le fait que l'enfant soit autonome et puisse choisir ce vers quoi il a envie d'aller parce que c'est à ce moment-là qu'il est enthousiaste et qu'il est disponible pour apprendre. Si j'impose aux enfants une activité sur la vie des abeilles par exemple, certains n'apprendront rien car ils n'ont pas d'intérêt particulier pour ce sujet au moment où je leur propose. Ceux qui auront vraiment choisi, retiendront et apprendront beaucoup plus de choses. L'idée c'est de respecter le rythme et les envies de l'enfant."

Les enfants vont et viennent librement dans le jardin. Pendant que certains apprennent à faire des semis, d'autres poignent dans la terre, creusent celle-ci à la recherche de petites bêtes-araignées, vers de terre- qu'ils observent curieusement. "Je suis convaincue que l'être humain a besoin de se connecter à la terre, de la toucher" souligne Murielle Vandermeulen " quand les parents viennent rechercher leur enfant après un après-midi passé dans le jardin, ils me disent qu'il est fatigué mais apaisé".