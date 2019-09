Le houblon liégeois, ça existe. Il est en cours de récolte

A la ferme du " Houblon made in Liège ", à Villers-l’Evêque, l’heure de la première récolte a sonné. Cette année, six variétés de houblon seront récoltées.

" Cette année, on a planté 2,2 hectares. Ça représente environ 6.000 plants. C’est une culture qui demande beaucoup d’attention. Il faut être dedans tous les jours. Pour la récolte, on va d’abord voir la maturation du cône. Ensuite, quand le cône est prêt, on le ramène à la ferme, on le traite dans la trieuse et puis il part au séchoir. Et tout ça doit se faire en maximum cinq heures ", précise Samantha Salmon, cultivatrice.

Les plants de houblon montent jusqu'à plus de six mètres de haut - © RTBF - Olivier Thunus

Stany Herman cultive et brasse le houblon - © RTBF - Olivier Thunus

" On est très peu à le faire. C’est aussi une volonté de recentrer une culture locale qui se faisait de manière beaucoup plus importante il y a plusieurs dizaines d’années. C’est un métier compliqué, qui demande pas mal de main-d’œuvre, et en Belgique les coûts sont assez élevés. C’est pour cela que l’essentiel des brasseries importe leur houblon d’autres pays comme l’Allemagne mais également les pays de l’Est, la France et les Etats-Unis ", explique-t-il.

" Notre but, c’est vraiment d’avoir un apport en matières locales, en l’occurrence le houblon, en plus du froment et de l’orge, pour notre brasserie. On a à peu près 750 plants de houblon, ce qui nous permettra d’atteindre environ 800 hectolitres par an en termes de capacité de brassage ", détaille encore le cultivateur-brasseur.