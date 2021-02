Le home Claire Fontaine enregistre douze nouveaux cas positifs, et maintient la deuxième dose de vaccin mardi.

Cette maison de repos visétoise s’est aperçue, quelques jours après les premières injections de ses résidents que deux membres du personnel ont été contaminés par le coronavirus. Un dépistage généralisé a alors été organisé dans les derniers jours de janvier, et il a révélé dix-huit cas parmi les pensionnaires et huit parmi les employés. L’hypothèse a alors été émise soit d’une infection préalable au vaccin, soit d’une infection pendant la période des dix premiers jours après le vaccin, pendant laquelle l’immunité est incomplète. La question s’est alors posée de maintenir ou non les deuxièmes doses, prévues pour mardi prochain.

Pour le savoir, tout le monde est une nouvelle fois passé au dépistage après sept jours, délai habituel de quarantaine, soit jeudi dernier. Les résultats sont arrivés ce samedi matin : encore six nouveaux cas parmi les usagers, six parmi les travailleurs. L’agence wallonne maintient le programme initial de la deuxième dose.