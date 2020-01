Le Hervien Aprile sort son premier EP

Auteur-compositeur, Aprile avait remporté le Francoff', concours des Francofolies. Depuis, il a bien progressé. Son premier EP sort sur le Web.

J'attends ce moment depuis quelques années

C’est le fruit de près de 3 ans de travail: le vainqueur du Francoff’ 2012 à Spa, qui a fait Forest National en première partie de Suarez et qui s’est notamment produit aux Ardentes et au Brussels Summer festival, est heureux de présenter son premier EP: "Cet EP, c’est une grosse étape de ma vie parce que ça fait quand même quelques années que j’attends ce moment de pouvoir sortir un EP et de pouvoir partager ma musique aux gens. Il y a vraiment derrière tout ce cheminement et toute la conception qui peut parfois être longue".

Cinq titres, dont deux inédits

Cinq titres figurent sur cet EP intitulé "Giving up time": trois qui tournent depuis quelque temps déjà, et deux inédits: "Il y aura " Giving up time" et "Best of me" qui va un peu porter l’EP". Toujours dans un style funk, soul: "C’est quelque chose que j’adore faire, avec ces ambiances un peu eighties et funk des années 70 et bien sûr des années 80. J’essaye de faire des choses aussi qui me font danser. Et si j’arrive en retour à faire aussi bouger les gens et partager simplement mes vibrations... C’est vraiment un challenge et un objectif que je me fixe" confie l'auteur-compositeur.

A noter qu'Aprile sera sur la scène prestigieuse du Botanique à Bruxelles le 17 janvier et à Dison le 7 février lors du Festival "Paroles d’Hommes".

Dès vendredi

Son EP sera disponible dès ce vendredi sur le net, youtube, spotify, Deezer et Apple Music, ainsi que sur CD (disponible auprès du chanteur lui-même que l'on peut contacter sur sa page Facebook: Aprile Music).