Le Heroes Spa Tribute Festival fera son retour au début de l'été

Créé voici une dizaine d’années par l’Office du Tourisme de Spa avec une affiche concoctée par Charles Gardier, le Heroes Spa Tribute Festival a été cédé en 2017 à la société PLG qui organisera sa 11ème édition les 29 juin, 30 juin et 1er juillet dans le Parc de 7 heures.

Se basant sur le succès de l’année dernière, les organisateurs n’hésitent pas à présenter leur festival comme le plus grand de ce type en Europe ; c’est pas moins de 30.000 festivaliers que PLG attend sur l’ensemble des trois jours au cœur de la cité des Bobelins.

Une affiche internationale

L’affiche se veut variée dans les styles musicaux : chanson française et anglo-saxonne, classic rock et variétés actuelles se succèderont sans guère de temps mort vu l’installation de deux scènes fonctionnant en alternance.

Elle s’annonce également internationale avec en vedette le coverband de U2 le plus coté au monde, dit-on, L.A. Vation, un groupe américain en tournée européenne durant l’été, qui clôturera la première soirée de festival, le vendredi 30 juin à 23h30.D’autres formations étrangères sont également annoncées comme les Italiens de Break Free Show, un tribute to Queen, ou encore la première apparition en Belgique du groupe allemand By Bounce qui jouera Bon Jovi, et les excellents français de Goldmen, dans le répertoire de Jean-Jacques Goldman qui sera appelé à ponctuer le festival.

La majorité des coverbands est bien entendu belge avec des hommages musicaux rendus à Red Hot Chili Pepper (Arcadium), Johnny Halliday (Thierry Luthers évidemment) Arno (Arnomatic) les Liégeois de Fan, un nouveau coverband de Pascal Obispo, ou encore Téléphone par T-Lephone Export pour ne citer qu’eux.

Une journée résolument Française

Si les deux premières journées de festival ont plutôt un caractère classic rock ou rock tout court, la journée de dimanche est clairement française avec 7 concerts tribute consacrés à des chanteurs ou groupes de l’Hexagone : Calogero, Obispo, Sardou, Téléphone, Balavoine, France Gall et Goldman. Une journée que les organisateurs veulent clairement dédier aux familles. La formule du Spa Tribute " off " est reconduite : le concours mettra en présence trois jeunes groupes qui se produiront chaque jour en premier lieu : Mister Renaud ( Renaud), Supersonic (Oasis) et Pomme C (Calogero) ; le vainqueur de ce festival " off " se produira sur la scène principale et à une heure de grosse affluence lors de l’édition 2019.

Pour que la fête soit complète, des food trucks proposeront une dizaine de cuisines du monde différentes. L’organisation, qui annonce un budget de 200.000 €, prévoit aussi un accueil particulier pour les PMR avec une excellente vision sur les scènes, un festival qui respecte l’environnement avec des gobelets réutilisables, des ilots de tri , un mini-recyparc, et des stands d’information diverse relative à l’environnement. Quant aux prix d’entrée, PLG l’a souhaité acceptable pour toutes les bourses avec un pass pour les trois jours à 35€ en prévente (45€ lors du festival), et un prix à la journée de 25 € en prévente (35€ le jour-même).

Infos : www.spatribute.be