Le groupe Wereldhave, propriétaire de Belle-Île, commence à digérer la fin de l'hypermarché Carrefour

La rénovation et l'extension de Belle-Île figurent parmi les "projets majeurs", internationalement, du groupe Wereldhave, propriétaire de la galerie, qui participe, cette semaine, sur la côte d'azur, au marché des professionnels de l'immobilier et du commerce. C'est là qu'il cherche de nouvelles enseignes pour combler les vides, laissés par la cure d'amaigrissement de l'hypermarché Carrefour, qui devient un simple supermarché. Il laisse la place pour deux ou trois autres magasins. Mais avant qu'ils n'arrivent de lourds travaux sont programmés, pour près de dix millions.

Il s'agit de percer à la fois le sol et le plafond, d'une part pour installer un travelateur, pour un accès direct de cette partie du complexe depuis les voitures en stationnement au niveau inférieur; et d'autre part pour aménager des coupoles, de façon à amener de la lumière naturelle dans ce "couloir" entre Carrefour et ses futurs nouveaux voisins.

Un investissement important, donc, de quoi attirer l'une ou l'autre chaine spécialisée dans l'électronique et dans l'équipement sportif, des articles qui manquent, actuellement, dans la gamme de ce qui s'achète et se vend à Belle-Île. Il ne faut pas être grand clerc pour deviner l'arrivée d'un Mediamarkt ou d'un Vandenborre, d'un Decathlon ou d'un JD. Mais sur ce point, les prote-paroles de Wereldhave se refusent à divulguer les tractations en cours. Ils préfèrent insister sur le second volet, l'agrandissement. Le début de ce chantier est à présent annoncé pour le premier trimestre de l'année prochaine.